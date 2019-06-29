Європейські ігри 2019 у Мінську: гімнаст Олег Верняєв виборов срібло
У Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал особистого багатоборства зі спортивної гімнастики у чоловіків. Тут срібло виборов лідер збірної України Олег Верняєв.
Верняєв за шість вправ отримав 84.632 бали. Та цього вистарчило лише для другого місця перемогу святкував росіянин Давид Бєлявський (85.465).
До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
Відзначимо, що для нашого олімпійського чемпіона це вже четверта медаль Європейських ігор. Адже він тричі сходив на п'єдестал у Баку-2015.
Додамо, що за крок від трійки призерів у Мінську зупинився ще один наш спортсмен Петро Пахнюк. До бронзи йому не вистачило всього 0,433 бала.