Європейські ігри 2019 у Мінську: гімнаст Олег Верняєв виборов срібло

У Мінську на II Європейських іграх 2019 завершився фінал особистого багатоборства зі спортивної гімнастики у чоловіків. Тут срібло виборов лідер збірної України Олег Верняєв.

Верняєв за шість вправ отримав 84.632 бали. Та цього вистарчило лише для другого місця перемогу святкував росіянин Давид Бєлявський (85.465).

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Відзначимо, що для нашого олімпійського чемпіона це вже четверта медаль Європейських ігор. Адже він тричі сходив на п'єдестал у Баку-2015.

Додамо, що за крок від трійки призерів у Мінську зупинився ще один наш спортсмен Петро Пахнюк. До бронзи йому не вистачило всього 0,433 бала.

Зароблена медаль Верняєва стала 36-ю для збірної України. Станом на середину дня суботи, 29 червня, "синьо-жовті" здобули 9 золотих, 13 срібних та 14 бронзових медалей.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: розклад змагань