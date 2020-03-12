24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Європейський топ-чемпіонат прийняв радикальні заходи через поширення коронавірусу

- Читать новость на русском
Ла Ліга призупинила чемпіонат / Логотип

Керівництво іспанської футбольної Ла Ліги прийняло рішення призупинити першість через ситуацію з поширенням коронавірусу.

Про це йдеться на офіційній сторінці чемпіонату в соціальній мережі Twitter. При цьому строки відновлення першості поки не повідомляються. Попередньо, чемпіонат зупинили на два тижні.

Читайте також Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували

Рішення було прийнято через введення карантину в "Реалі", а також через можливе зараження гравців інших клубів.

До цього очікувалося, що матчі двох наступних турів Прімери та Сегунди пройдуть без глядачів через поширення коронавірусу. У вищому дивізіоні Іспанії залишилося провести 11 турів, у турнірній таблиці лідирує "Барселона", а "Реал" йде другим з 2-очковим відставанням.

  • Раніше через коронавірус призупинили італійську Серію А. Матчі без глядачів пройдуть у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
  • Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Туринський клуб офіційно повідомив про хворобу футболіста.
  • 23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік
сьогодні
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Ла Ліга
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 13:20 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 15:15 Вольфсбург – Шахтар: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця
сьогодні 11:17 Ще одна українська красуня в тенісі, яка виграла перший 25-тисячник у кар'єрі – фото
Юрій Семенюк
сьогодні 10:05 Головний тренер "Ліверпуля" вилаяв фанатів, які хотіли привітатися з ним – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 07:40 "Ліверпуль" поступився вдома "Атлетіко" та вилетів з Ліги чемпіонів: відео
Ігор Саджениця
Новини
Більше новин
Залиште відгук