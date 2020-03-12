Європейський топ-чемпіонат прийняв радикальні заходи через поширення коронавірусу
Керівництво іспанської футбольної Ла Ліги прийняло рішення призупинити першість через ситуацію з поширенням коронавірусу.
Про це йдеться на офіційній сторінці чемпіонату в соціальній мережі Twitter. При цьому строки відновлення першості поки не повідомляються. Попередньо, чемпіонат зупинили на два тижні.
Читайте також Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Рішення було прийнято через введення карантину в "Реалі", а також через можливе зараження гравців інших клубів.
До цього очікувалося, що матчі двох наступних турів Прімери та Сегунди пройдуть без глядачів через поширення коронавірусу. У вищому дивізіоні Іспанії залишилося провести 11 турів, у турнірній таблиці лідирує "Барселона", а "Реал" йде другим з 2-очковим відставанням.
- Раніше через коронавірус призупинили італійську Серію А. Матчі без глядачів пройдуть у Франції, Німеччині, Україні, Польщі, Грузії, Румунії та інших країнах.
- Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19. Туринський клуб офіційно повідомив про хворобу футболіста.
- 23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Вибір редакції
-
Всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи будуть скасовані через коронавірус – ЗМІсьогодні , 15:31
-
Карантин в Україні: всі футбольні матчі до 3 квітня пройдуть без глядачів – рішення УАФсьогодні , 14:21
-
Офіційна дата бою Усика, УПЛ пройде без глядачів та інші новини спорту 11 березнясьогодні , 07:55