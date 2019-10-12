Їдемо в Україну з упевненістю, – зірка збірної Португалії

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Жоау Моутінью
Жоау Моутінью / twitter.com/benficaeazeite

Зірковий півзахисник збірної Португалії Жоау Моутінью прокоментував перемогу над Люксембургом. Чемпіони Європи виграли з рахунком 3:0.

За словами півзахисника, мета збірної Португалії вийти на чемпіонат Європи з першого місця в групі B.

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Добре зіграли з Люксембургом, контролювали ситуацію, створювали моменти, забили пару голів і поїхали з бажаним результатом. Їдемо в Україну з упевненістю. Це наша мета, ми хочемо потрапити на Євро з першого місця. Це ми й збираємося зробити,
– цитує Моутінью fpf.pt.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів, що його команда думала про гру з Україною вже після другого голу у ворота Люксембурга.

У свою чергу збірна України у Харкові на класі перемогла Литву завдяки дублю Руслана Маліновського. 

Україна зустрінеться з Португалією 14 жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок гри о 21:45.

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Один здобутий бал у грі з португальцями або невдача Сербії в матчі з Литвою дозволять Україні достроково вийти на Євро-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020 Україна – Португалія Збірна України з футболу
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