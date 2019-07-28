Ймовірний суперник Ломаченка переміг яскравим нокаутом у другому раунді: відео

Чемпіон WBA в другій напівлегкій вазі американець Джервонта Девіс переміг панамця Рікардо Нуньєса та захистив пояс.

Сам бій тривав лише два раунди. У другому раунді Девіс пішов в атаку, і Нуньєс почав пропускати удари. Тож бій закінчився достроково рішенням арбітра.

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Варто зазначити, що Ломаченко неодноразово кидав виклик Джервонті Девісу. Навіть обіцяв безкоштовно вийти проти нього в ринг. Але проблема в тому, що американець виступає у другій напівлегкій вазі (до 59,0 кг або ж 130 фунтів), у той час як Ломаченко – у легкій вазі (до 61,2 кг або ж 135 фунтів)