Йоганнес Бьо став чемпіоном світу з біатлону, українці знову не потрапили на подіум
В Антхольці (Італія) завершився чемпіонат світу з біатлону. Останню гонку світової першості виграв норвежець Йоганнес Бьо.
Результати гонки
1. Йоганнес Бьо (Норвегія)
2. Кантен Фійон-Майє (Франція)
3. Емільєн Жаклен (Франція)
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20. Артем Прима (Україна)
23. Дмитро Підручний (Україна)
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Хід гонки
На першому вогневому рубежі мас-старту 14 біатлоністів відпрацювали чисто. Серед них був українець Дмитро Підручний. Артем Прима допустився одного промаху. Лідерство у гонці захопили брати Бьо.
За підсумками другого вогневого рубежу брати Бьо та Йоганнес Дале. Навздогін норвежцям кинулося тріо з Франції – Дестьйо, Фійон-Майє та Жаклен.
Українець Підручний не закрив дві мішені, а Прима – одну. Українці програвали лідерам понад хвилину.
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Після третього вогневого рубежу лідерство у гонці захопив Йоганнес Бьо. Він швидко відстрілявся та скористався помилками суперників, які пішли на штрафне коло.
Українці Підручний та Прима допустили ще по одному промаху і перебували за межами топ-20.
На останню стрільбу Йоганнес Бьо прийшов лідером. Закривши 5 мішеней, норвежець спокійно фінішував першим та став чемпіоном світу.
Француз Фійон-Майє фінішував другим. Боротьба за бронзу розгорнулася між французом Жакленом і Тар'є Бьо. Француз у неймовірному стилі вирвав третє місце на останніх метрах дистанції.
Українець Прима чисто відпрацював на останній стрільбі й фінішував 20-м. Підручний допустив ще одну помилку та завершив мас-старт 23.