Йоганнес Бьо впевнено виграв спринт у Холменколлені, Підручний – 29-й

Норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо впевнено виграв спринтерську гонку в рамках 9-го етапу Кубка світу з біатлону, який відбувається у норвезькому Холменколлені.

Хоча Йоганнес допустив один промах під час стрільби стоячи, йому все одно вдалося здобути перемогу. Норвежець випередив Лукаса Хофера, який фінішував другим, майже на 32 секунди.

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Італієць Хофер бездоганно подолав два вогневі рубежі, але виявився не настільки швидким, як Бьо й вимушений був задовольнитися другою позицією. Трійку призерів замкнув француз Кентен Фійон-Має. Він програв Бьо 35 секунд.

The result at the top is beginning to take shape -- and it looks like we'll see some very familiar faces on the podium today! @7ohannesbo @quentinfillot @hoferluki



Watch the men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q #HOL19 pic.twitter.com/chfqAbBPP1 — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 марта 2019 г.

Лідер збірної України Дмитро Підручний не закрив одну мішень. Це не дозволило Дмитру претендувати на високі місця й він посів 29-у позицію – найкращий результат серед українців. Два промахи завадили здобути позитивний результат Артему Примі, який демонстрував хороший хід. Врешті-решт, Артем завершив спринт на 40-у місці.

Сергій Семенов настріляв аж три промахи – два на лежці та один на стійці. Відтак Сергій не зміг розраховувати на прийнятний результат і завершив спринт на 86-у місці. Віталій Труш останнім з українців вийшов на дистанцію. 22-річний біатлоніст мав проблеми на першій стрільбі, де допустив аж три промахи. На стійці Віталій відпрацював не краще і не зміг покращити становище. Труш замкнув сотню.

Зазначимо, що жіночу спринтерську гонку виграла представниця Словаччини Анастасія Кузьміна. Українки провалили спринт.

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