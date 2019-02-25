Його очі налилися кров'ю: тренер "Зорі" згадав, як образив гарячого легіонера

Наставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб розповів, чи може відповісти гравець на образу тренера. Зокрема, фахівець згадав, як образив свого підопічного.

Вернидуб заявив, що нецензурно висловився на адресу екс-гравця "Зорі" грузина Джаби Ліпартії.

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Був момент на зборах з Джабою Ліпартією. Не пам'ятаю, з ким ми тоді грали. Він не пішов належним чином у відбір. Я забув, що він – грузин, і сказав йому ## #### ####. Потім я зрозумів, що це неправильно. Я побачив його погляд в мій бік, побачив його очі, які налилися кров'ю. Але він молодець – нічого мені не сказав. Я його теж не чіпав,

– розповів Вернидуб.

Вернидуб зізнався, що потім перед всією командою сказав, що тренеру не слід так висловлюватися на адресу власних гравців.

"Після матчу перед всією командою сказав, що не личить тренеру говорити такі неприємні речі. Сказав йому, що знаю, що він – грузин, що це не стосувалося ні його мами, ні його особисто. Попросив вибачення, що таке сталося", – сказав Вернидуб.

Зазначимо, що Ліпартія виступав за луганську "Зорю" з 2011 до 2017 року. За цей час грузинський футболіст забив 11 голів.

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