Юлія Левченко виграла золото на чемпіонаті Європи
21-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту на відкритому чемпіонаті Європи U-23.
21-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту.
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Українка показала результат 1,97 м, чого виявилося достатньо для перемоги в її віковій групі.
Німкені Христині Хонзель підкорилася позначка 1,92 м, їй дісталося срібло. Бронзу змагань забрала представниця Греції Елла Юнніла.
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