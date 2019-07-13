Юлія Левченко виграла золото на чемпіонаті Європи

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / Фото з відкритих джерел

21-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту на відкритому чемпіонаті Європи U-23.

21-річна українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту.

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Українка показала результат 1,97 м, чого виявилося достатньо для перемоги в її віковій групі.

Німкені Христині Хонзель підкорилася позначка 1,92 м, їй дісталося срібло. Бронзу змагань забрала представниця Греції Елла Юнніла.

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Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко
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