Юна українка Катерина Бех виграла друге поспіль золото на чемпіонаті світу з біатлону

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Катерина Бех перемогла на юнацбкому чемпіонаті світу з біатлону
Катерина Бех перемогла на юнацбкому чемпіонаті світу з біатлону / Evgeny Tumashov/IBU

Під час гонки переслідування на юніорському чемпіонаті світу з біатлону в Брезно-Осрблі українка Катерина Бех виграла золоту нагороду. Таким чином вона встановила унікальне досягнення для України.

Попри те, що українка стартувала першою (напередодні вона виграла спринт), Катерина Бех мало не на старті розгубила свою перевагу. А згодом під час першої стрільби зробила промах. Та все вдалося змінити вже під час другої стрільби. При цьому в лідери вийшла не лише Катерина Бех, але й інша українка Анна Кривонос, яка теж відстрілялася чисто.

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На третьому вогневому рубежі Бех знову допустилася одного промаху. Значно гірше пішли справи у Кривонос – два постріли мимо.

Та Бех зуміла втримати лідерство. І підтвердила своє посягання на перемогу, коли чисто відстріляла на четвертому вогневому рубежі. Це допомогло, адже на останньому колі її перевага над німкенею Ханною Кебінгер складала лише півтори секунди. Та до фінішу українка свою перевагу лише збільшувала.

Катерина Бех перемогла і стала двроразовою чемпіонкою світу серед юніорок. Першою в історії українського біатлону. Німкення Ханна Кебінгер фінішувала лише другою. Третьою стала представниця Франції Софі Шово.

Щодо решти українок, то Аня Кривонос, заробивши на двох стійках чотири кола штрафу, вона відкотилася у другий десяток. Відтак фінішувала лише 17-ю. Валерія Дмитренко та Ганна Коваленко, фінішували неподалік один від одної, на 29-й і 35-й позиціях.

У загальному заліку Юніорського кубку IBU Катерина Бех вийшла на друге місце, скоротивши дистанцію від лідера, німкені Ханни Кебінгер, до 33 очок. Крім того, на поточному чемпіонаті світу Катя набрала найбільшу кількість очок серед усіх спортсменок в трьох особистих гонках, і, згідно з новими правилами IBU, отримує їхню особисту квоту на заключний етап дорослого Кубку світу, який пройде наприкінці березня в норвезькому Холменколлені.

Переслідування. Юніорки
1. Катерина Бех (1+0+1+0) 31:23,8
2. Ханна Кебінгер (0+1+0+0) +9,1
3. Софі Шово (0+1+0+2) +16,4
...
17. Анна Кривонос (1+0+2+2) +1:35,5
29. Валерія Дмитренко (0+1+1+1) +2:42,5
35. Ганна Коваленко (0+0+2+1) +3:13,6

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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