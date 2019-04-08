Юна українська тенісистка вийшла в основну сітку турніру у Швейцарії

43 Читать новость на русском
Катарина Завацька
Катарина Завацька

Українська тенісистка Катаріна Завацька виступить в основній сітці турніру у швейцарському Лугано. 19-літня українка зуміла пройти кваліфікацію турніру.

У фіналі кваліфікації Катаріна Завацька грала проти іспанки Паули Бадоси-Хібер. Однак дограти матч тенісистки так і не змогли. У другому сеті за рахунку 3:0 на користь українки, її суперниця відмовилася продовжувати матч.

Читайте також: 17-літня українська тенісистка Дарія Снігур виграла престижний турнір у Японії

До цього Завацька виграла перший сет 7:5. При цьому вона не реалізувала три сет-боли, але зуміла оформити перемогу у сеті на подачі суперниці.

З ким зіграє українка у першому колі турніру у Лугано – поки невідомо.

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
16839
Теги: Спорт Теніс
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
сьогодні 18:54 Український воротар отримав жахливу травму під час матчу: відео
2192
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
сьогодні 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 200
Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
сьогодні 17:00 Промах століття – нападник ПСЖ осоромився у чемпіонаті Франції: відео
1486
Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
сьогодні 13:37 Ефектний гол українця Шахова допоміг ПАОКу наблизитися до чемпіонства у Греції: відео
710
Постараємося тебе забрати, щоб ти виліз з цієї ями: відомий тренер хоче забрати гравця "Динамо"
сьогодні 11:18 Постараємося тебе забрати, щоб ти виліз з цієї ями: відомий тренер хоче забрати гравця "Динамо"
2390
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук