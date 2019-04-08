Юна українська тенісистка вийшла в основну сітку турніру у Швейцарії

Українська тенісистка Катаріна Завацька виступить в основній сітці турніру у швейцарському Лугано. 19-літня українка зуміла пройти кваліфікацію турніру.

У фіналі кваліфікації Катаріна Завацька грала проти іспанки Паули Бадоси-Хібер. Однак дограти матч тенісистки так і не змогли. У другому сеті за рахунку 3:0 на користь українки, її суперниця відмовилася продовжувати матч.

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До цього Завацька виграла перший сет 7:5. При цьому вона не реалізувала три сет-боли, але зуміла оформити перемогу у сеті на подачі суперниці.

З ким зіграє українка у першому колі турніру у Лугано – поки невідомо.