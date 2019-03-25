Юнацька збірна України обіграла Косово в стартовому поєдинку відбору на Євро-2019

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Збірна України з футболу U-17
Збірна України з футболу U-17 / ФФУ

У понеділок, 25 березня, для збірної України U-17 стартував елітний раунд відбору до чемпіонату Європи 2019 року.

Косово – Україна 0:2
Голи: Батагов, 19, В'юнник, 27

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Підопічні Володимира Єзерського почали кваліфікацію успішно, обігравши однолітків з Косово з рахунком 2:0.

Українці відкрили рахунок на 19-й хвилині. Віктор Блізніченко подав кутовий, а Арсеній Батагов замкнув передачу партнера. Невдовзі завдяки зусиллям Богдана В’юнника "синьо-жовті" подвоїли свою перевагу.

Після перерви наставник Косово намагався врятувати ситуацію за допомогою замін, але українська збірна змогла втримати перевагу.

В іншому матчі відбірної групи зустрінуться Іспанія та Греція. Поєдинки проходять в швейцарському Ньоні. У фінальну стадію пройдуть переможці восьми груп, а також 7 з 8 команд, які посіли другі місця.

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Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Збірна України з футболу
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