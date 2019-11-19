Юнацька збірна України розійшлася миром з Португалією та вийшла до еліт-раунду Євро-2020

Збірна України U-17 зуміла вийти до еліт-раунду кваліфікації Євро-2020 з першого місця. В останній грі своєї групи "синьо-жовті" зіграли внічию з Португалією.

Україна – Португалія 0:0

Переможний день: Збірна України U-19 перемогла Швецію та вийшла до еліт-раунду Євро-2020

Матч не ряснів великою кількістю гольових моментів. Збірна Португалії за весь поєдинок жодного разу не потурбувала українського голкіпера прямим ударом у ствір воріт.

Українці не нагнітали обстановку, а грали по рахунку. У підсумку команда Олександра Петракова досягла результату, який її влаштовував. Це дало можливість "синьо-жовтим" виграти свою групу кваліфікаційного раунду. Україна й Португалія зуміли напряму пробитися до еліт-раунду.

"Синьо-жовті" набрали 7 очок та посіли перше місце. Водночас португальці з 5 балами посіли другу сходинку.

У попередніх матчах підопічні Олександра Петракова з однаковим рахунком 2:0 перемогли Албанію та Грузію. Як відомо, Петраков влітку став чемпіоном світу зі збірною України U-19.

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Матчі еліт-раунду відбудуться у березні 2020 року. В елітному раунді всі учасники будуть розподілені на вісім груп.

Переможці груп і сім найкращих других команд (за результатами матчів із першою та третьою збірними своєї групи) вийдуть до фінальної стадії, де приєднаються до господаря Євро – Естонії.

Фінальний турнір відбудеться у травні 2020 року.