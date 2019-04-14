Юнацька збірна України з хокею в овертаймі програла на чемпіонаті світу

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Юніорська збірна України з хокею
Юніорська збірна України з хокею / Федерація хокею України

Збірна України з хокею невдало стартувала на юніорському чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні IA. У першому матчі українці поступилися одноліткам з Франції в овертаймі.

Україна – Франція 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайби: 0:1 – Жер (Дюбе, Баравальо – більш.) – 20:26, 1:1 – Панченко (Ратушний, Целогородцев – більш.) – 52:02, 1:2 – Томасино (Алляі – більш.) – 61:20.

Перший період у матчі пройшов без закинутих шайб. Натомість вже на початку другого періоду французи вийшли вперед – забив Самуель Жер. У той час збірна України грала у меншості.

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Зрівняла рахунок збірна України, коли теж грала у більшості. Влучним ударом відзначився Ярослав Панченко. 

Зважаючи, що в основний час визначити ім'я переможця не вдалося, командам довелося грати овертайм. І тут успіх був на стороні французької збірної. При цьому шайба теж була закинута, коли українці грали у меншості – відзначився Квентін Томісіно.

Українці набирають одне очко у першому матчі ЧС-2019 серед юніорів. Наступним суперником збірної України стане команда Данії. Вони у першому матчі обіграли збірну Норвегії 2:1 в основний час.

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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