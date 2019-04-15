Юнацька збірна України з хокею зазнала розгромної поразки на чемпіонаті світу

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Юнацька збірна України з хокею програла другий матч на Чемпіонаті світу
Юнацька збірна України з хокею програла другий матч на Чемпіонаті світу / Федерація хокею України

У другому матчі на чемпіонаті світу з хокею серед юніорів, збірна України була розгромлена однолітками з Данії. Рахунок матчу 2:6.

Українці перші відкрили рахунок у зустрічі. Закинутою шайбою у більшості відзначився Денис Матусевич. Та ще у першому періоді данці не лише зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. 

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За п'ять хвилин другого періоду збірна Данії збільшила свою перевагу до трьох шайб. П'ята шайба у ворота збірної України влетіла на 33-ій хвилині зустрічі. Лише після цього українці знову змогли скоротити відставання. Та влучний кидок Хансена знову збільшив різницю до чотирьох шайб.

Заключну 20-хвилинку команди відверто економили сили перед майбутніми баталіями, тому рахунок на табло так і не змінився. Свій наступний матч синьо-жовті проведуть 17 квітня проти команди Казахстану.

Данія – Україна 6:2 (2:1; 4:1; 0:0)
Шайби: 0:1. Матусевич (Середницький, 4:24 – більш.), 1:1. Йенсен (Хансен, Нільсен, 7:24), 2:1. Альмквіст (Брондберг, Йенсен, 15:07 – більш.), 3:1. Дідріхсен (Галбі, 22:07), 4:1. Поповіч (Йенсен, Ніссен, 24:39 – більш.), 5:1. Альмквіст (Поповіч, 33:19), 5:2. Тимченко (Целогородцев, 34:01), 6:2. Хансен (Рубенах, 36:54).

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Теги: Спорт Новини Спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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