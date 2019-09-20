Юний дебютант Ліги чемпіонів став найкращим гравцем тижня: відео його феноменального хет-трику

Сайт УЄФА назвав найкращого гравця першого ігрового тижня Ліги чемпіонів. Ним став 19-літній нападник Ерлінг Холанд.

Гравець "Зальцбурга" у своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів оформив хет-трик у ворота "Генка". При цьому всі три голи було забито ще у першому таймі. А матч закінчився з рахунком 6:2.

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Відеоогляд матчу Ред Булл Зальцбург – Генк з хет-триком Холанда

В голосуванні на сайті УЄФА футболіст випередив голкіпера "Барселони" Марка-Андре тер Штегена, який відбив пенальті у матчі проти "Боруссії", півзахисника ПСЖ Анхеля Ді Марію, який відзначився дублем у ворота своєї колишньої команди – "Реалу", а також нападника Міслава Іршича із загребського "Динамо", який оформив хет-трик у ворота "Аталанти".

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Варто відзначити, що Холанд побив рекорд Андрія Шевченка, який тримався 22 роки. При цьому це не єдине досягнення нападника. На молодіжному чемпіонаті світу, де збірна України U-20 стала чемпіоном, Холанд забив 9 голів в одному матчі.