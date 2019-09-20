Юний дебютант Ліги чемпіонів став найкращим гравцем тижня: відео його феноменального хет-трику

61 Читать новость на русском
Ерлінг Холанд
Ерлінг Холанд / twitter.com/RedBullSalzburg

Сайт УЄФА назвав найкращого гравця першого ігрового тижня Ліги чемпіонів. Ним став 19-літній нападник Ерлінг Холанд.

Гравець "Зальцбурга" у своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів оформив хет-трик у ворота "Генка". При цьому всі три голи було забито ще у першому таймі. А матч закінчився з рахунком 6:2.

Це варто побачити: Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи

Відеоогляд матчу Ред Булл Зальцбург – Генк з хет-триком Холанда

В голосуванні на сайті УЄФА футболіст випередив голкіпера "Барселони" Марка-Андре тер Штегена, який відбив пенальті у матчі проти "Боруссії", півзахисника ПСЖ Анхеля Ді Марію, який відзначився дублем у ворота своєї колишньої команди – "Реалу", а також нападника Міслава Іршича із загребського "Динамо", який оформив хет-трик у ворота "Аталанти".

Читайте також: "Шахтар" програв "Манчестер Сіті": очікувано, принизливо, але необхідно

Варто відзначити, що Холанд побив рекорд Андрія Шевченка, який тримався 22 роки. При цьому це не єдине досягнення нападника. На молодіжному чемпіонаті світу, де збірна України U-20 стала чемпіоном, Холанд забив 9 голів в одному матчі.

blog_ava
Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для євроблях
сьогодні
7913
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
сьогодні 13:09 Український захисник став співавтором курйозного автогола у матчі Ліги Європи: відео
840
Ломаченко проти Хейні: у WBC пояснили коли може відбутися чемпіонський бій за участі українця
сьогодні 11:28 Ломаченко проти Хейні: у WBC пояснили коли може відбутися чемпіонський бій за участі українця
100
Принизливі поразки росіян, впевнені перемоги "Арсеналу" та "Севільї": результати Ліги Європи
сьогодні 07:33 Принизливі поразки росіян, впевнені перемоги "Арсеналу" та "Севільї": результати Ліги Європи
1895
"Вольфсбург" на класі переміг "Олександрію": відеоогляд матчу
19 вересня 23:54 "Вольфсбург" на класі переміг "Олександрію": відеоогляд матчу
1153
Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі? – фанати "Динамо" звернулися до Зеленського
19 вересня 22:54 Коли вбивці Гандзюк будуть в тюрмі? – фанати "Динамо" звернулися до Зеленського
471
Новини
Більше новин
Залиште відгук