Юний фанат МЮ надіслав лист Клоппу з проханням припинити переможну серію: відповідь тренера

10-річний фанат "Манчестер Юнайтед" написав неординарного листа тренеру "Ліверпуля". Юрген Клопп відповів молодому вболівальнику.

Видавництво Irish Times розповіло цікаву історію пов'язану з молодим вболівальником МЮ Дара Керлі та найкращою командою цього сезону АПЛ – "Ліверпулем".

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Цього сезону "Ліверпуль" переміг у 25 матчах із 26 можливих поєдинків. Дара Керлі вирішив написати листа "червоним" із проханням програти у наступному матчі.

"Ліверпуль" занадто часто перемагає. Якщо ви продовжите в тому ж дусі, то поб'єте рекорд Англії за матчами без поразок. Це зробить життя "Манчестер Юнайтед" дуже сумним. Коли "Ліверпуль" буде грати наступний матч, зробіть так, щоб він програв. Ви повинні зробити так, щоб інша команда забила гол. Сподіваюсь, я вас переконав", – написав Дара Керлі.



Юний фанат "МЮ" Дара Керлі

Що відповів Юрген Клопп?

Відповіді від головного тренера "мерсисайдців" чекати довго не довелось. Клопп подякував юному фанату за надісланий лист, але не став нічого обіцяти.

Дорогий Дара. Хотів тобі подякувати за цей лист. Я знаю, що ти не бажав мені удачі чи чогось у цьому плані, але завжди приємно отримувати листи від молодих вболівальників футболу. Я високо оцінив це. На превеликий жаль, у цей раз я не зможу виконати твоє прохання. Моя робота заключена в тому, щоб робити все можливе для перемоги "Ліверпуля". Мільйони людей з усього світу вболівають за нас. Я не хочу їх розчаровувати,

– відповів Юрген Клопп.



Лист-відповідь Юргена Клоппа юному фанату