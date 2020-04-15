Юний гравець "Динамо": Якби зараз запросила "Барселона" – не погодився б

Захисник "Динамо" Денис Попов в прямому ефірі офіційного аккаунта "біло-синіх" в Instagram відповів на запитання вболівальників.

Попов заявив, що вибрав би грати в основі "Динамо", а не в "Барселоні", іноді виходячи на заміну.

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– В якому клубі хотів би грати через п'ять років?

– Хотілося б грати у клубі з топ-5 ліг. Але на даний момент хочу закріпитися в "Динамо", набратися досвіду, і чогось досягти з рідною командою. Потім вже можна щось думати.

– Топ-5 футболістів, з якими хотів би пограти в одній команді?

– Напевно, банально скажу – Мессі та Роналду, також Рамос, Ярмоленко. Але не можу так одразу відповісти, є багато футболістів, з якими хотілося б пограти.

– Що вибрав би – грати в основі "Динамо" або в "Барселоні", іноді виходячи на заміну?

– Звичайно, в основному складі "Динамо"! Навіть якби "Барселона" зараз запропонувала перейти в їх клуб, я б, напевно, не погодився, тому що там грають топ-гравці, і з ними конкурувати було б важко, по-перше, а по-друге, повторюся, хочеться для початку чогось досягти з "Динамо". Терпіння і труд все перетруть.

У нинішньому сезоні Попов зіграв за "Динамо" 16 матчів і забив 2 м'ячі.

Денис Попов може продовжити кар'єру в італійських "Мілані" або "Наполі".

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