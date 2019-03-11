Ювентус – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

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Ювентус - Атлетіко: прогноз, ставки на матч Ліги чемпіонів 2018/19
Ювентус – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів / twitter.com/atleti

Перед італійським "Ювентусом" стоїть надзвичайно складне завдання. Туринці програли перший матч "Атлетіко" з рахунком 2:0 і тепер вимушені як мінімум двічі забивати на власному полі, щоб не вилетіти з Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Матрацники" двічі зупинялися за крок до перемоги в Лізі чемпіонів. У сезоні 2013/14 та 2015/16 "Атлетіко" програв "Реалу" у фіналі. Це вже третя спроба підопічних Сіміоне виграти найпрестижніший турнір Європи.

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Гіркоту поразок у фіналі знає і "Ювентус", який у сезоні 2014/15 програв "Барселоні", а у 2017-му був битий "Реалом". Таким чином один із фаворитів цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів, яким є і "Ювентус", і "Атлетіко", припинить свої виступи на ранній стадії.

Фаворит спорт

Перед першим матчем "Ювентус" виглядав явним фаворитом. Букмекери вірять, що команді Кріштіано Роналду вдасться здобути домашню перемогу й дають на це коефіцієнт 1,68. На перемогу гостей коефіцієнт – 5,75. Нічия – 3,80.

Pari Match

Мадридці не надто вдало грають на виїзді. У цьому сезоні Ліги чемпіонів "матрацники" змогли перемогти тільки "Монако". На те, що "Атлетіко" вдасться виграти на стадіоні "Ювентуса" букмекери дають 5,50. На нічию – 3,70. Перемогу "Старої Синьйори" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,71.

Winline

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться у Мадриді на домашньому стадіоні "Атлетіко" – "Ванда Метрополітано". Це ще більше мотивує іспанців перемогти "Ювентус" навіть на виїзді. У Winline перемогу гостей оцінили коефіцієнтом 5,43. На домашню звитягу "Ювентуса" – 1,70, а нічию – 3,71.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Атлетіко" відбудеться 12 березня. Початок матчу, о 22:00.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Ювентус Атлетіко
Джерело: 24 Канал
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