Ювентус – Аякс: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

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Ювентус – Аякс: де дивитися онлайн матч - 16.04.2019 - Ліга чемпіонів
Ювентус – Аякс: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів / twitter.com/juventusfc

"Ювентус" та "Аякс" зіграють в рамках Ліги чемпіонів 16 квітня, у Турині. Перший очний матч цих команд в Амстердамі завершився нічиєю з рахунком 1:1. В Україні цей матч можна переглянути як онлайн, так і по телебаченню.

Матч "Ювентус" – "Аякс" українським телеглядачам покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45, сам матч розпочнеться о 22:00.

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Дивитися онлайн матч "Аякс" – "Ювентус" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv або ж на сайті каналів "Футбол 1/2". Однак для перегляду відео слід зареєструватися. Окрім того, перегляд платний – 69 гривень за місячний абонемент.

Матч "Ювентус" – "Аякс" відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок о 22:00. Відео голів та огляд матчу "Ювентус" – "Аякс" – на сайті Спорт24 по закінченні гри.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів Ювентус
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