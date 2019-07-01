"Ювентус" офіційно оформив два зіркові трансфери

Туринський "Ювентус" офіційно оформив два трансфери. Лави чемпіонів Італії поповнив Лука Пеллегріні та Адріан Рабйо.

Захисник "Роми" Лука Пеллегріні перейшов у "Ювентус" за 22 мільйони євро. 20-річний футболіст уклав з туринським клубом угоду до 2023 року.

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019: онлайн

У свою чергу, "Рома" оголосила про покупку захисника "Юве" Леонардо Спінаццоли за 29,5 мільйона євро. Контракт 26-річного гравця з римлянами розрахований на 4 роки.

Пеллегріні в минулому сезоні виступав на правах оренди за "Кальярі", за який зіграв у 16 ​​матчах Серії А і зробив дві результативні передачі. Спінаццола зіграв за "Ювентус" у минулому чемпіонаті Італії 10 зустрічей, в його активі одна результативна передача.

Окрім того, "Ювентус", який очолив Мауріціо Саррі, підписав контракт з Адріаном Рабйо. Контракт француза з ПСЖ офіційно завершився і футболіст перейшов до італійського клубу як вільний агент.

"Ювентус" встиг повідомити, що Райбо проходить медогляд і найближчим часом буде представленим.

Взимку "Ювентус" підсилився іншим вільним агентом. Аарон Ремзі покинув "Арсенал" і з нового сезону виступатиме за італійців.