"Ювентус" оголосив про підписання зіркового півзахисника "Арсеналу"

293 Читать новость на русском
Аарон Ремзі
Аарон Ремзі / Readfootball

Італійський "Ювентус" оголосив про підписання угоди з валлійським півзахисником англійського "Арсеналу" Аароном Ремзі.

Півзахисник перейде до "Ювентуса" 1 липня 2019 року на правах вільного агента. Однак, як повідомляється на офіційному сайті туринського клубу, "Ювентус" "отримає додаткові витрати в розмірі 3,7 мільйона євро, які будуть виплачені протягом 10 липня 2019 року". За що саме заплатить клуб – не зазначається. Ймовірно це бонус Ремзі за підписання контракту.

Читайте також: Зінченко влітку стане головною трансферною ціллю італійського гранда

Угода гравця з "Ювентусом" діятиме чотири роки – до 30 червня 2023 року.

Скільки отримуватиме 28-літній півзахисник – не повідомляється. За даними BBC, його зарплата становитиме 400 тисяч фунтів в тиждень, що зробить його найбільш високооплачуваним британським футболістом (рекорд належить ще одному валлійцю Гарету Бейлу, який отримує в мадридському "Реалі" 350 тисяч фунтів в тиждень). Однак італійський журналіст Джанлука Ді Марціо стверджує, що Ремзі у новому клубі отримуватиме значно менше – лише 118 тисяч фунтів в тиждень.

Читайте також: Нападник збірної України може перейти в російський клуб

Варто нагадати, що першим клубом Ремзі був "Кардіфф", за який він дебютував у 2006 році. У 2008 році він став гравцем лондонського "Арсеналу". За винятком оренди у "Ноттінгем Форест" та "Кардіфф" у 2010 та 2011 роках, Ремзі майже всю кар’єру провів у "Арсеналі". За який зіграв понад 250 матчів. З 2008 року – гравець національної збірної Уельсу, з якою доходив до півфіналу Євро-2016.

Для "Ювентуса" Аарон Ремзі стане третім валлійцем, який виступав за клуб. До нього за "Стару сеньйору" грали Джон Чарльз та Іян Раш.

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
5046
Теги: Спорт Футбол Трансфери Ювентус Арсенал
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
241
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
350
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1982
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
434
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
339
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
480
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук