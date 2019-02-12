"Ювентус" оголосив про підписання зіркового півзахисника "Арсеналу"

Італійський "Ювентус" оголосив про підписання угоди з валлійським півзахисником англійського "Арсеналу" Аароном Ремзі.

Півзахисник перейде до "Ювентуса" 1 липня 2019 року на правах вільного агента. Однак, як повідомляється на офіційному сайті туринського клубу, "Ювентус" "отримає додаткові витрати в розмірі 3,7 мільйона євро, які будуть виплачені протягом 10 липня 2019 року". За що саме заплатить клуб – не зазначається. Ймовірно це бонус Ремзі за підписання контракту.

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Угода гравця з "Ювентусом" діятиме чотири роки – до 30 червня 2023 року.

Скільки отримуватиме 28-літній півзахисник – не повідомляється. За даними BBC, його зарплата становитиме 400 тисяч фунтів в тиждень, що зробить його найбільш високооплачуваним британським футболістом (рекорд належить ще одному валлійцю Гарету Бейлу, який отримує в мадридському "Реалі" 350 тисяч фунтів в тиждень). Однак італійський журналіст Джанлука Ді Марціо стверджує, що Ремзі у новому клубі отримуватиме значно менше – лише 118 тисяч фунтів в тиждень.

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Варто нагадати, що першим клубом Ремзі був "Кардіфф", за який він дебютував у 2006 році. У 2008 році він став гравцем лондонського "Арсеналу". За винятком оренди у "Ноттінгем Форест" та "Кардіфф" у 2010 та 2011 роках, Ремзі майже всю кар’єру провів у "Арсеналі". За який зіграв понад 250 матчів. З 2008 року – гравець національної збірної Уельсу, з якою доходив до півфіналу Євро-2016.

Для "Ювентуса" Аарон Ремзі стане третім валлійцем, який виступав за клуб. До нього за "Стару сеньйору" грали Джон Чарльз та Іян Раш.