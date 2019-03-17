"Ювентус" зазнав першої поразки в сезоні: відео

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"Ювентус" зазнав першої поразки в сезоні
"Ювентус" зазнав першої поразки в сезоні / twitter.com/juventusfc

Туринський "Ювентус" зазнав першої поразки в рамках чемпіонату Італії – Серії А. Лідери ліги програли "Дженоа".

Дженоа – Ювентус 2:0
Голи: Стураро, 72, Пандєв, 81

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Квитки на матч 28 туру були розпродані надзвичайно швидко. Однак після новини про те, що нападник гостей Кріштіану Роналду не включений до складу туринців на гру, за інформацією Corriere della Sera, деякі вболівальники почали дзвонити в офіс "Дженоа" з проханням повернути гроші за квитки.

Однак вболівальники "Дженоа" можуть і радіти відсутності Роналду. Без нього "Ювентус" не зумів здобути позитивний результат і вперше зазнав поразки. Відсутність португальської зірки дала про себе знати вже в першому таймі. Гості не завдали жодного удару по воротах генуезців.

А по перерві "Дженоа" взагалі шокувала "Стару Синьйору", забивши два голи. Спершу Стураро пробив з-за меж штрафного точно в кут воріт Маттіа Періна, який заміняв Войцеха Щенсни. За декілька хвилин Пандєв подвоїв перевагу господарів.

Таким чином 2:0 "Дженоа" "опустила" на землю гравців "Ювентуса", які були окрилені впевненою перемогою в Лізі чемпіонів над "Атлетіко". Проте поразка ніяк не вплине на турнірну ситуацію. Туринці виграють у "Наполі" 18 очок, хоча неаполітанці ще не зіграли свій матч 28-го туру. "Дженоа" перебуває на 12 місці.

Дженоа – Ювентус – відеоогляд матчу

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Теги: Спорт Футбол Ювентус
Джерело: 24 Канал
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