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З 2021 року клуби УПЛ повинні мати жіночу команду

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Виконком УАФ / ffu.ua

5 березня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, на якому було прийнято ряд важливих рішень, про які президент УАФ Андрій Павелко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема Андрій Павелко повідомив про затверджену на виконкомі стратегію розвитку жіночого футболу.

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Виконком затвердив стратегію жіночого футболу на найближчі 4 роки. Вона передбачає справжню революцію в клубному жіночому футболі. Зокрема, це обов'язкова наявність жіночих команд у всіх клубах УПЛ c сезону 2021/2022. Це цілі, для реалізації яких потрібно ще багато чого зробити,
– написав Павелко.

  • Офіційно підтверджено, що з сезону 2021/22 УПЛ повертається до формату з 16 клубами. Зараз в елітному дивізіоні 12 команд, а в наступному сезоні буде 14.
  • До сезону 2021/22 планується зробити так, щоб система відеоасистента арбітра VAR була доступна на всіх матчах чемпіонату України, а не тільки на двох іграх туру, як це відбувається зараз.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ
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