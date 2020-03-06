З 2021 року клуби УПЛ повинні мати жіночу команду

5 березня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, на якому було прийнято ряд важливих рішень, про які президент УАФ Андрій Павелко розповів на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема Андрій Павелко повідомив про затверджену на виконкомі стратегію розвитку жіночого футболу.

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Виконком затвердив стратегію жіночого футболу на найближчі 4 роки. Вона передбачає справжню революцію в клубному жіночому футболі. Зокрема, це обов'язкова наявність жіночих команд у всіх клубах УПЛ c сезону 2021/2022. Це цілі, для реалізації яких потрібно ще багато чого зробити,

– написав Павелко.