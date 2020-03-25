За тебе я завжди тривожуся, як за своїх дітей, – Віталій Кличко привітав брата з днем народження

25 березня 2020 року Володимир Кличко святкує своє 44-ліття. Його старший брат Віталій привітав іменинника зі святом.

Варто побачити Володимиру Кличку – 44: найкращі нокаути боксера

На офіційній сторінці Віталія Кличка було опубліковано вітання Володимиру.

"Я щасливий і горджуся тобою, брате! І кожного року, коли вітаю тебе, дякую нашій мамі, яка подарувала мені молодшого брата! Для мене ти – найближчий друг і найнадійніший соратник. Ми розуміємо один одного без слів. Нам завжди цікаво і добре разом. За тебе я завжди тривожуся, як за своїх дітей. Моє плече і моя підтримка – завжди з тобою. Сьогодні, на жаль, не побачимося особисто, бо ти на іншому континенті. Бережи себе!", – написав Віталій Кличко.

Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року в місті Семипалатинськ (тепер Семей) у Казахстані. Віталій старший за нього на 5 років (народився 19 липня 1971 року в Киргизстані).

Їх батько був військовим. Тому брати народилися за його місцем служби. Лише у 1985 році родина перебралася до України.

У 1996 році, після того як Володимир виграв золоту медаль на Олімпіаді в Атланті, обоє братів перейшли у професійний бокс, перебравшись до Німеччини.

Обоє братів були чемпіонами світу з боксу: Віталія за версіями WBO, WBC та The Ring, Володимир – за версіями WBO, IBF, IBO, The Ring та WBA.

Після закінчення професійної кар'єри спортсменів Віталій пішов у політику (був народним депутатом, зараз – мер Києва). Володимир же зайнявся бізнесом та освітніми проєктами.

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