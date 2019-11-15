Забивний кандидат в збірну України продовжив контракт з клубом із Казахстану

28-річний український форвард "Кайрата" Адерінсола Есеола продовжив контракт з казахстанським клубом.

Нова угода розрахована на два сезони. Повідомляє офіційний сайт ФК "Кайрат".

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Адерінсола Есеола приєднався до "Кайрата" в червні 2018 року. За півтора сезони гравець провів у складі "жовто-чорних" 54 матчі і забив 33 голи.

У сезоні-2019 Есеола зіграв за "Кайрат" 34 матчі у всіх турнірах, де забив 22 м'ячі і віддав 7 результативних передач. Орієнтовна вартість футболіста складає 2,7 мільйони євро.

Також Спорт 24 писав, що Есеола став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану 2019 року. Адерінсола разом з "Кайратом" зайняв 2 місце, відставши лише на очко від чемпіона "Астани". При цьому клуб з Алма-Ати стає другим вп'яте поспіль.