Забивний Яремчук та гвардієць Пятов – досягнення гравців в складі збірної України

Збірна України врятувала на останніх хвилинах нічию у матчі проти Сербії. В цьому матчі відбулося одразу декілька знакових подій.

Новий рекорд Пятова

Андрій Пятов зіграє проти Сербії, довівши кількість своїх матчів у складі синьо-жовтих до 93-х. Це дозволило капітану посісти в історичній таблиці гвардійців головної команди країни чисте п’яте місце й обійти свого нинішнього наставника Олександра Шовковського, в якого 92 поєдинки.

Як це було: Україна на останній хвилині вирвала нічию у матчі відбору на Євро-2020 з Сербією: відео

Голеадор Яремчук

Нападник Роман Яремчук довго не міг забити за збірну України. "Прорвало" гравця аж у рідному Львові. Першими від нього постраждали серби 7 червня. Однак цей гол не мав великого значення (тоді українці розгромили суперників 5:0). Натомість наступні голи приносили українцям очки. Вже за три дні він забив Люксембургу. Цей гол на 6-й хвилині був єдиним у матчі та приніс перемогу українцям.

На 6-й хвилині він забив і у ворота Португалії в Києві 14 жовтня. Тоді українці виграли 2:1.

І от на 32-й хвилині матчу проти Сербії Яремчук знову забив. Цього разу команди зіграли внічию 2:2 17 листопада.

Варто додати, що Яремчук також забив збірній Нігерії, врятувавши нічию в товариському матчі 10 вересня.