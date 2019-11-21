Заблокований в Україні "Яндекс" планує показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в нашій країні

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"Яндекс" хоче показувати єврокубки в Україні / Коммерсант

Російські компанії "Яндекс" та Rambler Group планують придбати права на показ матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Однак Росією вони вирішили не обмежуватися, і хочуть показувати ці матчі в Україні.

"Яндекс" не має наміру обмежуватися правом трансляції лише на території Росії, стверджують два джерела РБК. Інтернет-компанія претендує і на Україну, а також інші країни навколо Росії. Їх не називають.

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Варто нагадати, що в Україні матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи показує "Медіа Група Україна", куди входять канали "Футбол 1" та "Футбол 2". Але компанія поки не має права на показ нового турніру від УЄФА – Ліги конференцій, яка стартує з наступного сезону.

За даними РБК, сума контракту на показ матчів єврокубків на країни СНД та Україну на три роки може скласти 200 мільйонів євро.

Та варто нагадати, що в Україні "Яндекс" та усі його сервіси перебувають під забороною. Їх наклали у 2017 році, а в березні 2019 року тоді ще президент України Петро Порошенко продовжив його дію на три роки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Яндекс Медіа ЗМІ Ліга чемпіонів Ліга Європи
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