Загибель Кобі Браянта передбачили у мультфільмі у 2017 році – відео

Легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року. У мультсеріалі Legends of Chamberlain Heights у 2017 році в одному з епізодів ця смерть була передбачена.

Епізод був показаний 28 грудня 2017 року. В ньому три персонажі стають свідками того, як вертоліт з Кобі Браянтом падає. Баскетболіст намагається вибратися з нього, але не може це зробити. В нього в руках два трофеї переможців НБА. Після цього між ними відбувається діалог.

– Дідько, це ж Кобі Браянт

– Будь ласка, допоможіть мені

– Просто передай мені трофеї, і ми тебе витягнемо

– Передати?, – зі здивуванням спитав Кобі. Після цього вертоліт вибухнув.

Варто відзначити, що тут обіграна гра слів. Рass, яке використовують персонажі, можна перекласти як передати, так і пасувати. Обурення в Кобі Браянта було через те, що його дуже часто звинувачували в тому, що він не віддає паси на партнерів під час гри.

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Після вибуху на цьому місці залишаються п'ять перстенів переможців НБА. Персонажі забирають три з них, вказуючи на те, що вони належать Шакілу О'Нілу. Тут теж відсилання до того, що три чемпіонства у складі "Лейкерс" у 2000-2002 роках Кобі Браянт здобув, виступаючи разом з Шакілом О'Нілом.

Варто відзначити, що цей епізод мультфільму дивився персонаж Барт Сімпсон в одному з епізодів "Сімпсонів".

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Що відомо про загибель Кобі Браянта