Загибель Кобі Браянта передбачили у мультфільмі у 2017 році – відео
Легендарний баскетболіст Кобі Браянт загинув внаслідок падіння гелікоптера 26 січня 2020 року. У мультсеріалі Legends of Chamberlain Heights у 2017 році в одному з епізодів ця смерть була передбачена.
Епізод був показаний 28 грудня 2017 року. В ньому три персонажі стають свідками того, як вертоліт з Кобі Браянтом падає. Баскетболіст намагається вибратися з нього, але не може це зробити. В нього в руках два трофеї переможців НБА. Після цього між ними відбувається діалог.
– Дідько, це ж Кобі Браянт
– Будь ласка, допоможіть мені
– Просто передай мені трофеї, і ми тебе витягнемо
– Передати?, – зі здивуванням спитав Кобі. Після цього вертоліт вибухнув.
Варто відзначити, що тут обіграна гра слів. Рass, яке використовують персонажі, можна перекласти як передати, так і пасувати. Обурення в Кобі Браянта було через те, що його дуже часто звинувачували в тому, що він не віддає паси на партнерів під час гри.
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Після вибуху на цьому місці залишаються п'ять перстенів переможців НБА. Персонажі забирають три з них, вказуючи на те, що вони належать Шакілу О'Нілу. Тут теж відсилання до того, що три чемпіонства у складі "Лейкерс" у 2000-2002 роках Кобі Браянт здобув, виступаючи разом з Шакілом О'Нілом.
Варто відзначити, що цей епізод мультфільму дивився персонаж Барт Сімпсон в одному з епізодів "Сімпсонів".
Дивіться відео, де у 2017 році передбачили загибель Кобі Браянта
Що відомо про загибель Кобі Браянта
- Легендарний баскетболіст загинув у авіакатастрофі – його вертоліт загорівся та пішов донизу. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом. За даними влади Калабаса, гелікоптер зазнав катастрофи над віддаленим полем. Серед людей, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.
- Натомість усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Окрім Кобі, також пішла з життя його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера. Усі вони летіли на гру.
- ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Серед імовірних причин аварії називають погану видимість, оскільки тоді Лос-Анджлес і його передмістя охопив туман, тому відбулися затримки десятків рейсів. Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи. Наразі опубліковано розмову пілота та диспетчера.
- Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76. Це був його власний гвинтокрил. Авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.
- В день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд в НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь. Також трива збір підписів, щоб розмістити зображення Браянта на логотип НБА.
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