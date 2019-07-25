Загиблий російський боксер Максим Дадашев переніс інсульт під час бою

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Максим Дадашев помер у лікарні
Максим Дадашев помер у лікарні

Російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні після бою проти пуерториканця Сабріеля Матіаса.

Бій зупинили після 11-го раунду на вимогу тренерів Дадашева. Боксер перестав реагувати на слова тренера. Дадашев намагався покинути ринг за допомогою декількох членів команди. Потім боксера почало рвати й парамедики на ношах доставили його у "швидку". Через три дні після бою, у вівторок, 23 липня, Дадашев помер у лікарні.

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У машині швидкої Дадашев знепритомнів, а вже в лікарні лікарі виявили у нього набряк мозку й прийняли рішення проводити операцію. Йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому. Однак боксер і надалі перебував у критичному стані. За повідомленням ЗМІ, у боксера не витримало серце.

"Згідно з висновком лікаря, який його оперував, Максим вже переніс інсульт і продовжував бій", – йдеться в повідомленні на сторінці боксера.

 

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Теги: Спорт Бокс
Джерело: 24 канал
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