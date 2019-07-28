Захисник баскетбольної збірної України продовжить кар'єру в Туреччині
Захисник "Дніпра" Олександр Мішула визначився з продовженням клубної кар’єри. З нового сезону він виступатиме за клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини "Меркезефенді".
Мішула всю дорослу кар'єру провів у складі "Дніпра". Загалом за команду він виступав протягом 10 сезонів.
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Останнього сезону в Суперлізі Парі-Матч Мішула в складі "Дніпра" зіграв у 38-ми поєдинках. У середньому набирав 15,8 очка, 2,3 підбирання, 4,3 передачі.
"Меркезефенді" минулого сезону став чемпіоном у третьому дивізіоні турецького чемпіонату. Команда виграла усі 20 матчів чемпіонату.
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