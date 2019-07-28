Захисник баскетбольної збірної України продовжить кар'єру в Туреччині

5 Читать новость на русском
Олександр Мішула
Олександр Мішула / ФБУ

Захисник "Дніпра" Олександр Мішула визначився з продовженням клубної кар’єри. З нового сезону він виступатиме за клуб другого дивізіону чемпіонату Туреччини "Меркезефенді".

Мішула всю дорослу кар'єру провів у складі "Дніпра". Загалом за команду він виступав протягом 10 сезонів.

Читайте також: Найкращі данки українського баскетболіста Олексія Леня в цьому сезоні НБА

Останнього сезону в Суперлізі Парі-Матч Мішула в складі "Дніпра" зіграв у 38-ми поєдинках. У середньому набирав 15,8 очка, 2,3 підбирання, 4,3 передачі.

"Меркезефенді" минулого сезону став чемпіоном у третьому дивізіоні турецького чемпіонату. Команда виграла усі 20 матчів чемпіонату.

blog_ava
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
сьогодні
12255
Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 18:30 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
1024
Трансфери команд УПЛ: онлайн
27 липня 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10396
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5568
Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
27 липня 16:48 Людина з великим серцем: біографія Романа Вірастюка
3538
ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
26 липня 17:19 ФІФА зняла емоційний фільм про переможний для збірної України чемпіонат світу в Польщі: відео
1719
Новини
Більше новин
Залиште відгук