Захисник "Динамо" надав допомогу жертвам пожежі на батьківщині: фото
Центральний захисник "Динамо" Карлос Самбрано, який достроково отримав відпустку, кілька днів тому прибув на батьківщину в Перу.
12 грудня 30-річний футболіст прибув у рідне для себе Кальяо, де разом з батьком і братом надав посильну допомогу жертвам пожежі, пише Sport.ua.
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Кілька тижнів тому в цьому місці сталася серйозна пожежа, в ході якої кілька людей загинули, а безліч опинилися просто неба і без засобів для існування.
Самбрано разом з родиною організував доставку речей першої необхідності, поспілкувався з постраждалими, а також висловив їм моральну підтримку.
Нагадаємо, що Карлос Самбрано звинувачується у побитті двох дівчат. Одна з дівчат, яку начебто побив перуанець, ще не досягла повноліття.