Захисник "Динамо" надав допомогу жертвам пожежі на батьківщині: фото

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Карлос Самбрано / Фото з відкритих джерел

Центральний захисник "Динамо" Карлос Самбрано, який достроково отримав відпустку, кілька днів тому прибув на батьківщину в Перу.

12 грудня 30-річний футболіст прибув у рідне для себе Кальяо, де разом з батьком і братом надав посильну допомогу жертвам пожежі, пише Sport.ua.

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Кілька тижнів тому в цьому місці сталася серйозна пожежа, в ході якої кілька людей загинули, а безліч опинилися просто неба і без засобів для існування.

Самбрано разом з родиною організував доставку речей першої необхідності, поспілкувався з постраждалими, а також висловив їм моральну підтримку.

Нагадаємо, що Карлос Самбрано звинувачується у побитті двох дівчат. Одна з дівчат, яку начебто побив перуанець, ще не досягла повноліття.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Перу
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