Захисник "Динамо" назвав команду, яка виграє чемпіонат України в цьому сезоні

Захисник "Динамо" Йосип Піваріч заявив, що київський клуб стане чемпіоном в сезоні Прем'єр-ліги 2020/21.

Хорват вважає, що кияни стануть чемпіонами, адже у "біло-синіх" більш зіграний склад, ніж у "Шахтаря".

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"Ми добре почали сезон, адже виграли Суперкубок України. Так, потім програли "Шахтарю" в УПЛ. Але чемпіонат тільки розпочався. Все попереду", – сказав Піваріч у інтерв'ю Tribuna.com.

І "Шахтар", і "Динамо" – це дві дуже хороші команди. Але в цьому році маленька перевага на нашому боці, адже у нас стабільний і зіграний склад. Ми виграємо чемпіонат України в цьому сезоні.

Також Піваріч прокоментував виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів. Кияни в третьому раунді кваліфікації поступилися Брюгге (0:1, 3:3).

"Дуже шкода, що знову не пройшли в Лігу чемпіонів. Ми дуже сильно хотіли грати в цьому турнірі, старалися і переживали. Ви самі знаєте, кому ми програли в минулому році. "Аякс" потім дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. І "Динамо" – це єдина команда, якій вони не забили на виїзді", – зазначив хорват.

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Наразі "Динамо" йде на 5-му місці в турнірній таблиці УПЛ. Відставання від лідера "Шахтаря" становить 6 очок, але у киян є ще гра в запасі (25 вересня проти "Маріуполя").