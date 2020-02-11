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Захисник "Динамо" зробив неймовірний сейв, вибивши шайбу в повітрі – відео

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Руслан Лісін / УХЛ

Захисник харківського МХК "Динамо" Руслан Лісін в матчі проти "Кременчука" не просто зробив супер-сейв, допомагаючи своєму ж голкіперу відбити шайбу, але і проявив по-бейсбольному красиву техніку.

Після удару суперника шайба влучила у голкіпера та по дузі вже летіла у ворота. Однак Руслан Лісін в останній момент зумів вибити її в повітрі.

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На той час "Динамо" програвало вдома 0:2, а сам матч закінчився розгромом харків'ян 1:8.

Відео неймовірного сейву захисника "Динамо"

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Хокей МХК "Динамо"
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