Захисник "Шахтаря" офіційно перейшов у польський "Лех"
Захисник "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко офіційно перейшов у польський "Лех". Клуби домовилися про оренду футболіста.
Орендна угода з польським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20, інформує сайт "Шахтаря".
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Польський клуб також підтвердив перехід Бутка. У своєму твіттері "Лех" опублікував ефектний ролик про Богдана.
У цьому сезоні Богдан Бутко не провів жодного матчу за "Шахтар".
Богдан – вихованець "гірників", у трьох попередніх сезонах провів за клуб 64 матчі в усіх турнірах (45 – у чемпіонаті, 4 – у Кубку, 10 – у Лізі чемпіонів і 5 – у Лізі Європи).
Нещодавно у родині Бутка відбулося поповнення – дружина Катерина народила йому другого сина. Малюк народився 12 лютого 2020 року. Його назвали Златан.
У родині футболіста "Шахтаря" вже зростає старший син Мілан. Йому 3 роки.