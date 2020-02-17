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Захисник "Шахтаря" офіційно перейшов у польський "Лех"

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Богдан Бутко / 24 канал

Захисник "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко офіційно перейшов у польський "Лех". Клуби домовилися про оренду футболіста.

Орендна угода з польським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20, інформує сайт "Шахтаря".

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Польський клуб також підтвердив перехід Бутка. У своєму твіттері "Лех" опублікував ефектний ролик про Богдана.

У цьому сезоні Богдан Бутко не провів жодного матчу за "Шахтар".

Богдан – вихованець "гірників", у трьох попередніх сезонах провів за клуб 64 матчі в усіх турнірах (45 – у чемпіонаті, 4 – у Кубку, 10 – у Лізі чемпіонів і 5 – у Лізі Європи).

Нещодавно у родині Бутка відбулося поповнення – дружина Катерина народила йому другого сина. Малюк народився 12 лютого 2020 року. Його назвали Златан.

У родині футболіста "Шахтаря" вже зростає старший син Мілан. Йому 3 роки.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Трансфери Спорт Шахтар Новини Спорту Футбол
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