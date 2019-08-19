Захисник "Ворскли" отримав виклик в африканську збірну

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Ібрагім Кане
Ібрагім Кане / ФК "Ворскла"

Захисник полтавської "Ворскли" Ібрахім Кане отримав виклик до молодіжної збірної Малі на матчі Кубка Африканських націй серед команд віком до 23-х років.

Кане має можливість зіграти за збірну у матчах кваліфікації молодіжного Кубка африканських націй. 5 та 9 вересня його команда зіграє проти однолітків з Марокко.

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Варто відзначити, що у цьому сезоні 19-літній лівий захисник відіграв у всіх чотирьох матчах "Ворскли" у чемпіонаті.

До слова, збірна України оголосила склад на матчі проти Литви та Нігерії

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Теги: Спорт Футбол
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