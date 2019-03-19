Захисник збірної України розповів, як зупинятиме зіркового Роналду

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Едуард Соболь
Едуард Соболь / zbirna.com

Захисник збірної України Едуард Соболь розповів, як планує грати проти лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду в першому матчі відбору до Євро-2020, якщо вийде в стартовому складі своєї команди.

Соболь виокремив швидкість і техніку зіркового португальця.

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"Думаю, з цим виконавцем потрібно завжди грати щільно, не давати йому простору, інакше проблем в обороні не уникнути. Швидкість і техніка у Кріштіану Роналду на найвищому рівні. Важливо ні на секунду не вимикатися з гри", – цитує Соболя zbirna.com.

Однак Едуард не вважає, що якщо закрити лідера португальців, то півсправи буде зроблено.

"Ні в якому разі. Підопічні Фернанду Сантуша і без Кріштіану Роналду виграли свою групу Ліги націй, випередивши сильні збірні Італії та Польщі. У португальців ледь не кожен гравець може доставити клопоти супернику. Але якщо діяти дисципліновано й відштовхуватися від своєї гри, все може вийти", – сказав футболіст.

Зазначимо, що Соболь, який виступає у чеському "Яблонці", зіграв за збірну України в 10 матчах. У його активі одна результативна передача. Прямими конкурентами Едуарда є Віталій Миколенко та Микола Матвієнко.

У п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. 25-го березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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