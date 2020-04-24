Замість лого спонсора – подяка лікарям: шотландський клуб випустив унікальну форму

Шотландський футбольний клуб "Хіберніан" представив футболку з комплекту домашньої форми на наступний сезон.

Замість логотипу спонсора посередині футболки буде нанесений напис "Дякую, NHS" (NHS – Національна служба охорони здоров'я Великобританії).

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Таким чином клуб висловить свою подяку медпрацівникам, які ведуть боротьбу з коронавірусом. П'ять фунтів з кожної проданої футболки буде перераховано в благодійний фонд NHS. Також "Хіберніан" виділятиме співробітникам NHS по 100 безкоштовних квитків на всі домашні матчі сезону.

"Клуб вирішив скористатися можливістю, щоб висловити подяку службі охорони здоров'я за героїчні, самовіддані зусилля своїх співробітників під час пандемії коронавірусу", - йдеться у заяві клубу.



Футболка з подякою лікарям / Фото: twitter.com/HibernianFC

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