"Запоріжжя" перемогло "Хімік" у битві лідерів Суперліги

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"Запоріжжя" перемогло "Хімік"
"Запоріжжя" перемогло "Хімік" / ФБУ

У суботу, 2 лютого, відбувся центральний матч баскетбольної Суперліги – в гості до лідера чемпіонату "Хіміка" завітали баскетболісти з "Запоріжжя".

Перебіг подій на майданчику підтвердив статус гри – жодна з команд не збиралася здаватися, нав’язуючи супернику свій стиль гри. Тож все відбувалося на зустрічних курсах. А перша чверть закінчилася за мінімальної переваги гостей 16:17.

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Такий же перебіг подій продовжився у другій чверті. Лише в кінцівці три влучних дальніх від снайперів "Запоріжжя" дозволили команді гостей піти на велику перерву в якості лідера – 31:40.

Та ця перевага була ліквідована до кінцівки третьої чверті – 58:59. Тож перед заключною чвертю перевага гостей знову стала мінімальною, а напруга у матчі лише зростала. Та мало не одразу була "вбита" Холтоном та Шевченком, які дозволили "Запоріжжю" відірватися аж на 7 очок. Як не намагалися баскетболісти "Хіміка" виграти цей матч, їм цього не вдалося – 74:79.

Хімік – Запоріжжя 74:79 (16:17, 15:23, 27:19, 16:20)

"Хімік" і надалі зберігає лідерство у чемпіонаті, а "Запоріжжя" вийшло на другу позицію.

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Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу БК Хімік БК Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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