"Запоріжжя" перемогло "Київ-Баскет" та зрівняло рахунок у півфіналі плей-офф

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"Запоріжжя" перемогло "Київ-Баскет"
"Запоріжжя" перемогло "Київ-Баскет" / ФБУ

"Запоріжжя" перемогло вдома "Київ-Баскет" у другому поєдинку півфінальної серії плей-офф Суперліги Парі-Матч – 95:83. Відтак рахунок у серії зрівнявся – 1:1.

Суперники одразу на повних обертах включилися в боротьбу. Господарі відкрили рахунок дальнім влучанням Мироненка. Вже за дві хвилини гри "Запоріжжя" було попереду – 9:2. У підсумку господарі шокували гостей з перевагою в 17 очок. У Запоріжжя в першій чверті забивали всі вісім гравців, які виходили на майданчик. У киян – лише три з 10-ти.

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Коли з початком другої чверті перевага запоріжців зросла до 21 очка, здавалося, гості так і не зможуть відшукати контраргументів. Та поступово кияни стали змінювати становище. Пройшло кілька атак з дальніми влучаннями. У підсумку кияни скоротили відставання після першої половини до 10-ти очок.

Поновилася боротьба за сценарієм гостей. То ж коли загальна різниця скоротилася лише до двох балів, господарі взяли тайм-аут. Однак повернути кураж першої чверті господарі не змогли. Кияни вже не відпускали надто далеко суперника. Тож дистанція в 6 очок передбачала гарячу заключну 10-хвилинку.

У господарів виявилося достатньо сил, аби в останній частині гри зупинити повернення в боротьбу киян. Хоча на її початку дві влучні атаки Луценка скоротили різницю лише до одного балу. Та гості багато сил віддали в попередніх чвертях, аби ліквідувати провал після стартової. Тож надалі вони стали більше помилятися і фолити, полегшуючи завдання супернику.

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Підсумкова перемога запоріжців встановила рівновагу в серії після двох матчів. Третій матч серії відбудеться 10 квітня в Києві.

Запоріжжя – Київ-Баскет 95:83 (29:12, 21:28, 24:28, 21:15)

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Теги: БК Київ-Баскет БК Запоріжжя Спорт Баскетбол
Джерело: ФБУ
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