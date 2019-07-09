Запровадження VAR в українському футболі: стало відомо, коли приймуть рішення

У середу, 10-го липня, відбудеться виконком Української асоціації футболу (УАФ). На ньому може бути прийнято рішення щодо запровадження в чемпіонаті України системи відеоповторів VAR.

Журналіст Ігор Циганик у програмі "Циганик Live" розповів, що вже 10 липня можуть прийняти рішення про використання системи VAR в матчах чемпіонату України.

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Також, за його словами, є ймовірність, що відеоповтори будуть застосовані в матчі за Суперкубок України між "Шахтарем" і "Динамо". Матч відбудеться 28-го липня в Одесі.

Взимку глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що залишилися тільки технічні питання щодо запуску VAR в Україні.

За словами голови Комітету арбітрів Лучано Лучі, впровадження системи залежить від ФІФА. Як тільки до України прибуде технічне обладнання, українські рефері після етапу теоретичної підготовки, яку вони вже отримали й продовжують отримувати, перейдуть до практичної підготовки до роботи з VAR.

Що таке VAR?Система відеодопомоги арбітрам (скорочено VAR або відеопомічник арбітра) – це технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення у спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



Наразі VAR використовують у Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах. Також на матчах Ліги націй та Ліги чемпіонів. З нового сезону систему будуть використовувати в чемпіонаті Англії.