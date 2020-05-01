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Заслужу другий бій з Ломаченком і переможу, – колишній суперник українця

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Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл / GETTY IMAGES

Люк Кемпбелл розраховує провести реванш з Василем Ломаченком. Британський боксер переконаний, що помститься Ломаченку за поразку.

Кемпбелл заявив, що має намір домогтися другого бою проти українця Василя Ломаченка, повідомляє mirror.co.uk.

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У планах Кемпбелла виграти титул WBC, який наразі належить Девіну Хейні. Британець вважає, що це наблизить його до другої зустрічі з Ломаченко.

Я буду боротися за пояс і виграю його. На цей момент стоїть питання про те, коли і з ким. Я боксер, який просто хоче битися. У мене немає сили, щоб вимагати титульного поєдинку. Мені просто потрібно залишатися спокійним,
– заявив Люк.

Ломаченко та Кемпбелл зустрічалися 31 серпня 2019 року в поєдинку за вакантний титул WBC. Бій у Лондоні завершився перемогою Василя рішенням суддів.

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Британець стверджує, що поразка Ломаченку – це вивчений урок. "Нехай я не виграв в останньому бою, але я відчуваю, що став лише сильнішим", – зазначив боксер.

Я б хотів знову побитися з Ломаченком. Я бажаю завоювати позицію, в якій отримаю право на реванш. Можливо, я єдиний боксер на планеті, який говорить, що хоче битися з Ломаченком. Решта не згадують його ім'я,
– заявив британець.

Люк переконує, що в другому бою може зробити більше.

"Я не відчуваю ілюзій і не викликаю людей, якщо у мене немає на це права. Я заслужив другий бій з Ломаченком і переможу, як би складно це не було", – резюмував Кемпбелл.

  • Восени 2019 року Ломаченку надали статус франчайзингового чемпіона. Таким чином, титул WBC формально став вакантним.
  • Новий статус дозволяє Ломаченку уникати обов'язкових захистів титулів.
  • Таким чином, Кемпбеллу буде складно добитися другого поєдинку з Ломаченком.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко Бокс
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