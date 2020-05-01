Заслужу другий бій з Ломаченком і переможу, – колишній суперник українця

Люк Кемпбелл розраховує провести реванш з Василем Ломаченком. Британський боксер переконаний, що помститься Ломаченку за поразку.

Кемпбелл заявив, що має намір домогтися другого бою проти українця Василя Ломаченка, повідомляє mirror.co.uk.

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У планах Кемпбелла виграти титул WBC, який наразі належить Девіну Хейні. Британець вважає, що це наблизить його до другої зустрічі з Ломаченко.

Я буду боротися за пояс і виграю його. На цей момент стоїть питання про те, коли і з ким. Я боксер, який просто хоче битися. У мене немає сили, щоб вимагати титульного поєдинку. Мені просто потрібно залишатися спокійним,

– заявив Люк.

Ломаченко та Кемпбелл зустрічалися 31 серпня 2019 року в поєдинку за вакантний титул WBC. Бій у Лондоні завершився перемогою Василя рішенням суддів.

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Британець стверджує, що поразка Ломаченку – це вивчений урок. "Нехай я не виграв в останньому бою, але я відчуваю, що став лише сильнішим", – зазначив боксер.

Я б хотів знову побитися з Ломаченком. Я бажаю завоювати позицію, в якій отримаю право на реванш. Можливо, я єдиний боксер на планеті, який говорить, що хоче битися з Ломаченком. Решта не згадують його ім'я,

– заявив британець.

Люк переконує, що в другому бою може зробити більше.

"Я не відчуваю ілюзій і не викликаю людей, якщо у мене немає на це права. Я заслужив другий бій з Ломаченком і переможу, як би складно це не було", – резюмував Кемпбелл.

Восени 2019 року Ломаченку надали статус франчайзингового чемпіона. Таким чином, титул WBC формально став вакантним.

Новий статус дозволяє Ломаченку уникати обов'язкових захистів титулів.

Таким чином, Кемпбеллу буде складно добитися другого поєдинку з Ломаченком.

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