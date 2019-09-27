Зайшов у роздягальню і подумав: "І це все?", – Тайсон Ф'юрі про перемогу над Кличком

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Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі
Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі / thesun.co.uk

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів про психологічні проблеми, пов'язані з боєм проти Володимира Кличка. Боксери провели бій 28 листопада 2015 року й британець переміг рішенням суддів.

Ф'юрі розповів, що в нього була мета стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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Коли мені сказали, що я буду битися проти Володимира Кличка, я подумав: "Якщо я переможу, то у мене більше не буде мети". Виходячи на цей бій, я розумів, що мене чекають катастрофічні наслідки. Я вийшов на поєдинок з депресивним настроєм, у тренувальному таборі я відчував себе так само. Я знав, що здобуду перемогу над ним.

Я сказав своїм рідним: "Яким би не був результат цього бою, я, ймовірно, більше не буду битися". Я вийшов на ринг і переміг Володимира Кличка. Протягом п'яти хвилин я був щасливий. Потім я зайшов у роздягальню і подумав: "І це все?". Я завоював п'ять чемпіонських титулів, побив другого за тривалістю домінування чемпіона в історії хевівейта. Що робити далі? У мене більше не було мети,
– цитує Тайсона WBN.

Після неочікуваної поразки Кличко хотів провести реванш, який був передбачений контрактом на перший бій. Боксери довго домовлялися про реванш, але Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

До слова: Переміг би Усика зі зв'язаною рукою за спиною, дозволю вам вибрати, якою, – Тайсон Ф'юрі

Кличко після довгої паузи провів титульний поєдинок проти Ентоні Джошуа й зазнав поразки. У свою чергу Ф'юрі відновив кар'єру й провів декілька боїв, зокрема, проти Деонтея Уайлдера.

В останньому поєдинку Тайсон переміг Отто Валліна, але зазнав моторошного розсічення, через яке бій міг бути зупиненим.

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Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Кличко Тайсон Ф'юрі Бокс
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