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Збірна Бразилії з гравцями "Шахтаря" обіграла Аргентину та зіграє на Олімпіаді-2020 – відео

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Збірна Бразилії виступить на Олімпіаді-2020 / twitter.com/_erickferreira7

Олімпійська збірна Бразилії обіграла Аргентину та виступить на Олімпіаді-2020 в Токіо. В складі бразильської команди виступають два гравці донецького "Шахтаря".

У фіналі кваліфікації бразильцям требу було обігрувати Аргентину, щоб потрапити на Олімпіаду-2020. Аргентинці до цього часу вже забронювали собі путівку на турнір.

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Перемогти вдалося завдяки голу Пауліньо та дублю Куньї. Саме останнього у другому таймі замінив півзахисник "Шахтаря" Майкон. Ще один гравець "гірників" Додо провів матч в запасі.

Відеоогляд матчу Бразилія – Аргентина

Таким чином Бразилія стала однією зі збірних, які виступлять на Олімпіаді-2020. Матчі відбудуться в шести японських містах (сам турнір прийме Тоіко) з 22 липня по 12 серпня.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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