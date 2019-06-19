Збірна Іспанії з футболу отримала нового тренера

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Роберто Морено
Роберто Морено / RFEF

Збірну Іспанії з футболу очолив Роберто Морено. Він замінив на цій посаді Луїса Енріке, який дещо неочікувано подав у відставку.

Роберто Морено останні два роки працював помічником Луїса Енріке у збірній Іспанії. Фактично він керував усім тренувальним процесом у часи, коли Луїса Енріке не було у таборі "фурії рохи".

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Однак для Морено це перший досвід самостійної роботи. До цього він був помічником Луїса Енріке в італійській "Ромі", іспанських "Сельті" та "Барселоні". Також він був помічником Хуана Карлоса Унсуе, коли той тренував "Сельту".

Головне завдання перед Роберто Морено – вивести Іспанію на Євро-2020. Після чотирьох турів іспанці йдуть на першому місці. У них чотири перемоги над Норвегією, Швецією, Мальтою та Фарерськими островами. Також у їх групі збірна Румунії.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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