Збірна Іспанії з футболу отримала нового тренера

Збірну Іспанії з футболу очолив Роберто Морено. Він замінив на цій посаді Луїса Енріке, який дещо неочікувано подав у відставку.

Роберто Морено останні два роки працював помічником Луїса Енріке у збірній Іспанії. Фактично він керував усім тренувальним процесом у часи, коли Луїса Енріке не було у таборі "фурії рохи".

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Однак для Морено це перший досвід самостійної роботи. До цього він був помічником Луїса Енріке в італійській "Ромі", іспанських "Сельті" та "Барселоні". Також він був помічником Хуана Карлоса Унсуе, коли той тренував "Сельту".

Головне завдання перед Роберто Морено – вивести Іспанію на Євро-2020. Після чотирьох турів іспанці йдуть на першому місці. У них чотири перемоги над Норвегією, Швецією, Мальтою та Фарерськими островами. Також у їх групі збірна Румунії.