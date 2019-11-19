Збірну Іспанії знову очолив Луїс Енріке, він покинув команду через смерть 9-літньої доньки

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Луїс Енріке повернувся до збірної Іспанії / Фото із соцмереж

Збірна Іспанії з футболу звільнила головного тренера Роберта Морено. На його місце повернувся Луїс Енріке.

Про це на спеціальній прес-конференції заявив глава Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес.

Луїс Енріке до цього був тренером збірної Іспанії. Однак покинув команду влітку 2019 року. Згодом стало відомо, що його 9літня донька Ксана смертельно хвора. 29 серпня дівчинка померла

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Замість Луїса Енріке на той час головним тренером збірної призначили його колишнього помічника Роберта Морено. Він працював з Енріке з 2008 року, переходячи з ним з одного клубу до іншого.

Збірна Іспанії без поразок пройшла відбір на Євро-2020. Команда виграла 8 матчів, ще двічі зіграла внічию. Збірна забила 31 гол, пропустивши лише 5. При цьому серія без поразок тепер сягає 11 матчів.

Зазначається, що Роберт Морено, скоріш за все, не буде у новому тренерському штабі збірної Іспанії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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