Жіноча збірна США з футболу вчетверте виграла жіночий чемпіонат світу. Цього разу американкам не було рівних на чемпіонаті світу у Франції.

США – Нідерланди 2:0

Голи: Рапіно, 61 (пен.), Лавель, 69

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У фіналі американкам протистояли футболістки з Нідерландів. США домінували в першому таймі, але не зуміли втілити перевагу в забиті м'ячі.

Уже по перерві збірна США зуміла двічі забити. Спершу на 61-й хвилині рахунок з пенальті відкрила Рапіно. Через вісім хвилин подвоїла перевагу номінальних господарок Лавель.

Нідерланди не спромоглися відіграти бодай гол, відтак збірна США здобула переконливу перемогу.

Найбільше перемог на чемпіонатах світу в збірної США – чотири (1991, 1999, 2015 й 2019). Двічі поспіль жіночий Мундіаль вигравала Німеччина (2003, 2007). По одній перемозі у Норвегії (1995) та Японії (2011).

У матчі за третє місце Швеція зуміла перемогти збірну Англії.