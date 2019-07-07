Збірна США з футболу вчетверте виграла жіночий чемпіонат світу

145 Читать новость на русском
Збірна США з футболу вчетверте виграла жіночий чемпіонат світу
Збірна США з футболу вчетверте виграла жіночий чемпіонат світу / fifa.com

Жіноча збірна США з футболу вчетверте виграла жіночий чемпіонат світу. Цього разу американкам не було рівних на чемпіонаті світу у Франції.

США – Нідерланди 2:0
Голи: Рапіно, 61 (пен.), Лавель, 69

Читайте також: Аргентина у скандальному матчі перемогла Чилі на Копа Америка

У фіналі американкам протистояли футболістки з Нідерландів. США домінували в першому таймі, але не зуміли втілити перевагу в забиті м'ячі.

Уже по перерві збірна США зуміла двічі забити. Спершу на 61-й хвилині рахунок з пенальті відкрила Рапіно. Через вісім хвилин подвоїла перевагу номінальних господарок Лавель.

Нідерланди не спромоглися відіграти бодай гол, відтак збірна США здобула переконливу перемогу.

Найбільше перемог на чемпіонатах світу в збірної США – чотири (1991, 1999, 2015 й 2019). Двічі поспіль жіночий Мундіаль вигравала Німеччина (2003, 2007). По одній перемозі у Норвегії (1995) та Японії (2011).

У матчі за третє місце Швеція зуміла перемогти збірну Англії.

blog_ava
Зеленський і Туск поїхали на Луганщину: перші фото
сьогодні
3701
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футболістки збірної Швеції стали бронзовими призерками чемпіонату світу: відео
сьогодні 11:27 Футболістки збірної Швеції стали бронзовими призерками чемпіонату світу: відео
275
Трансфери команд УПЛ: онлайн
5 липня 19:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
6526
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
6 липня 16:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3183
НБА: головні переходи 2019
6 липня 14:38 НБА: головні переходи 2019
149
Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео
6 липня 11:03 Теофімо Лопес, який погрожує Ломаченку, побував у нокдауні: відео
2706
Новини
Більше новин
Залиште відгук