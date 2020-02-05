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Збірна Угорщини хоче натуралізувати відомого українського футболіста

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Ігор Харатін / Getty Images

Наставник збірної Угорщини Марко Россі відвідав тренувальний табір "Ференцвароша", де обговорив можливість натуралізації українського півзахисника команди Ігоря Харатін.

Про це повідомив офіційний сайт "фраді".

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Россі вважає, що Харатін може бути ключовим гравцем збірної Угорщини, якщо вирішить за неї виступати. Півзахисник "Брістоль Сіті" Адам Надь зараз травмований, а інші претенденти не показують досить високого рівня гри, щоб закрити позицію в центрі поля.

Варто зазначити, що у Харатіна є угорське коріння, і зараз він не вважається легіонером в місцевому чемпіонаті, але вже в наступному сезоні він буде зобов'язаний змінити футбольне громадянство, щоб не вважатися іноземцем.

Харатін потрібен угорцям в світлі боротьби за вихід на Євро-2020. Команді належить зіграти в плей-офф за вихід на турнір зі збірною Болгарії, а в разі успіху – з переможцем пари Ісландія – Румунія.

Також Ігор раніше зізнавався, що мріяв би зіграти за збірну України, проте поки що ніхто з тренерського штабу "синьо-жовтих" з ним не зв'язувався.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Ференцварош Угорщина
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