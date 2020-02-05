Збірна Угорщини хоче натуралізувати відомого українського футболіста

Наставник збірної Угорщини Марко Россі відвідав тренувальний табір "Ференцвароша", де обговорив можливість натуралізації українського півзахисника команди Ігоря Харатін.

Про це повідомив офіційний сайт "фраді".

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Россі вважає, що Харатін може бути ключовим гравцем збірної Угорщини, якщо вирішить за неї виступати. Півзахисник "Брістоль Сіті" Адам Надь зараз травмований, а інші претенденти не показують досить високого рівня гри, щоб закрити позицію в центрі поля.

Варто зазначити, що у Харатіна є угорське коріння, і зараз він не вважається легіонером в місцевому чемпіонаті, але вже в наступному сезоні він буде зобов'язаний змінити футбольне громадянство, щоб не вважатися іноземцем.

Харатін потрібен угорцям в світлі боротьби за вихід на Євро-2020. Команді належить зіграти в плей-офф за вихід на турнір зі збірною Болгарії, а в разі успіху – з переможцем пари Ісландія – Румунія.

Також Ігор раніше зізнавався, що мріяв би зіграти за збірну України, проте поки що ніхто з тренерського штабу "синьо-жовтих" з ним не зв'язувався.