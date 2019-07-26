Збірна України зіграє проти Сербії на стадіоні з великим написом "Газпром"

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"Райко Митич"
"Райко Митич" / crvenazvezdafk.com

Матч останнього туру відбіркового турніру до Євро-2020 Сербія – Україна відбудеться 17 листопада 2019 року в Белграді. Поєдинок прийме стадіон "Райко Митич".

Про те, що матч відбудеться у Белграді повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Ця арена є домашньою як для збірної Сербії, так і для столичного клубу "Црвена Звезда". На своїх трибунах вона може вмістити близько 55,5 тисяч глядачів.

Що цікаво, на трибунах стадіону розміщено великий напис російської енергетичної компанії Gazprom ("Газпром"). Компанія є спонсором "Црвени Звезди".


Фото з Facebook "Црвени Звезди" за 15 та 16 липня 2019 року

Останній матч на стадіоні "Райко Митич" збірна Сербії провела 10-го червня проти збірної Литви в рамках кваліфікації Євро-2020. Серби перемогли з рахунком 4:1.

Збірна України останні свої матчі провела у червні в рамках кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Підопічні Андрія Шевченка розгромили Сербію (5:0) та мінімально здолали Люксембург (1:0). Обидва матчі відбулися у Львові.

Наступний матч у відборі до Євро-2020 збірна України проведе 7-го вересня. На виїзді українці зіграють проти команди Литви.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020
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