Збірна України дізналася ім'я суперника у фіналі Чемпіонату світу з футболу U-20

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Збірна України U-20 зіграє у фіналі Чемпіонату світу
Збірна України U-20 зіграє у фіналі Чемпіонату світу / Getty Images

Юнацька збірна України з футболу зіграє у фіналі Чемпіонату світу. Суперником українців буде збірна Південної Кореї.

Нагадаємо, у півфіналі Чемпіонату світу U-20 збірна України у надважкому матчі перемогла збірну Італії. Матч українці догравали у меншості і пропустили гол вже у доданий арбітром час. Але суддя переглянув відеоповтор та не зарахував цей гол.

Як це було: Збірна України U-20 перемогла Італію та вийшла у фінал Чемпіонату світу

Згодом в іншому півфіналі Південна Корея перемогла Еквадор. У цьому матчі теж все вирішив єдиний гол. Його забили на 39-ій хвилині.

Відтак у суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00. За день до цього, у п'ятницю, 14 червня, Італія та Еквадор зіграють у матчі за третє місце.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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