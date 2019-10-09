Збірна України драматично поступилася Ірландії у відборі жіночого Євро-2021

Жіноча збірна України з футболу програла третій поспіль матч у рамках кваліфікації Євро-2021. Цього разу українки програли Ірландії.

Ірландія – Україна 3:2

Голи: Маккейб, 25, Джарретт, 28, Шматко, 53 ( авт. ) – Шматко, 34 , Овдійчук, 43

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Підопічним Наталії Зінченко не вдалося покласти перші очки до скарбнички. Господарки в першому таймі двічі вразили ворота Самсон.

Українки зуміли відігратися ще до перерви завдяки голам легіонерів – Шматко з білоруського "Мінську" та Овдійчук з іспанського "Атлеткіо".

Проте по перерві більш вдало діяла місцева команда, яка й здобула перемогу завдяки автоголу Шматко.

Після трьох матчів у кваліфікації українки не здобули жодного очка. У пасиві українок 19 пропущених голів. Наступну гру збірна України проведе 10-го квітня 2020 року проти Чорногорії.