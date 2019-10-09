Збірна України драматично поступилася Ірландії у відборі жіночого Євро-2021

115 Читать новость на русском
Жіноча збірна України з футболу
Жіноча збірна України з футболу / ffu.ua

Жіноча збірна України з футболу програла третій поспіль матч у рамках кваліфікації Євро-2021. Цього разу українки програли Ірландії.

Ірландія – Україна 3:2
Голи: Маккейб, 25, Джарретт, 28, Шматко, 53 (авт.) – Шматко, 34, Овдійчук, 43

Читайте також: Україна програла Угорщині в 1/4 фіналу чемпіонату світу з мініфутболу: відео

Підопічним Наталії Зінченко не вдалося покласти перші очки до скарбнички. Господарки в першому таймі двічі вразили ворота Самсон.

Українки зуміли відігратися ще до перерви завдяки голам легіонерів – Шматко з білоруського "Мінську" та Овдійчук з іспанського "Атлеткіо".

Проте по перерві більш вдало діяла місцева команда, яка й здобула перемогу завдяки автоголу Шматко.

Після трьох матчів у кваліфікації українки не здобули жодного очка. У пасиві українок 19 пропущених голів. Наступну гру збірна України проведе 10-го квітня 2020 року проти Чорногорії.

blog_ava
ДБР відкрило справу проти Порошенка
сьогодні
5044
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Твіт тренера команди НБА про протести у Гонконзі спровокував масовий скандал в Китаї
8 жовтня 19:31 Твіт тренера команди НБА про протести у Гонконзі спровокував масовий скандал в Китаї
Ігор Саджениця 301
Тайсон Ф'юрі влаштував масову бійку в ринзі: його стримувало 20 людей (фото та відео)
8 жовтня 18:41 Тайсон Ф'юрі влаштував масову бійку в ринзі: його стримувало 20 людей (фото та відео)
Юрій Семенюк 8405
Коли важко, то біжу і думаю: "Йду в декрет, вже одружуюся, досить бігати", – Софія Яремчук
8 жовтня 18:15 Коли важко, то біжу і думаю: "Йду в декрет, вже одружуюся, досить бігати", – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 905
Легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер оголосив про закінчення кар'єри
8 жовтня 17:39 Легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер оголосив про закінчення кар'єри
Ігор Саджениця 351
Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові
8 жовтня 14:58 Актор "Квартал 95" буде ведучим на відкритому тренуванні збірної України у Харкові
Ігор Саджениця 429
Новини
Більше новин
Залиште відгук